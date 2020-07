Nokia gaat als eerste grote telecomleverancier inzetten op open interfaces. Dat gaat het makkelijker maken om onderdelen van telecomnetwerken van verschillende spelers te combineren.

Nokia Open RAN (Open Radio Access Network of O-RAN) wordt dit jaar al beschikbaar met onder meer baseband en radio units en een eerste reeks functionaliteiten. Een volledige suite komt tegen 2021.

De Open RAN functionaliteiten komen er bovenop de bestaande AirScale software van het bedrijf. Volgens Nokia kunnen bedrijven zo kiezen of ze zelf richting Open RAN gaan of niet.

Het is geen enorme verrassing dat Nokia richting open netwerken trekt. In mei werd het bedrijf al lid van de Open RAN Policy Coalition. Waar onder meer Cisco, HPE, Google, NTT, Oracle, Samsung, Dell, Microsoft en Juniper bij zijn aangesloten. Maar van de vier grote telecomleveranciers is Nokia de eerste die grote stappen in die richting zet.

Dat kan Nokia mogelijk extra wind in de zeilen geven. Voor grote telecomnetwerken kan het bedrijf zo beter passen in een, omgeving waar niet alles van één of een handvol leveranciers komt. Maar vermoedelijk zal het voordeel vooral liggen in kleinere netwerken zoals een lokaal 5G bedrijfsnetwerk. Dat is een markt waar kleinere netwerkleveranciers, soms zeer niche, actief zijn en waar er vaker omgevingen zullen ontstaan met apparatuur van uiteenlopende leveranciers.

