De Europese cybersecuritydienstverlener Nomios Group, eerder actief onder de naam Infradata, heeft een meerderheidsbelang genomen in Aditinet, een cybersecurityspeler die actief is op de Italiaanse markt.

Met de overname van Aditinet groeit de jaarlijkse omzet van Nomios Group tot 400 miljoen euro, met meer dan 600 voltijdsbanen (FTE) in haar zeven Europese markten, waaronder ook België. De huidige CEO en oprichter (Paolo Marsella) en CFO (Alberto Mez) blijven minderheidsaandeelhouders. Zij zullen het bedrijf blijven leiden en de integratie binnen de Nomios Group aansturen.

Ethisch hacken

'De overname van Aditinet heeft veel voordelen, zoals de gedeelde leveranciersportefeuilles en een aanzienlijke expertise en sterk klantenbestand in Italië. Bovendien stelt de acquisitie ons in staat om nieuwe diensten zoals ethisch hacken toe te voegen aan ons portfolio', licht Sébastien Kher, CEO van Nomios Group, toe.

'We kijken ernaar uit om onmiddellijk gebruik te gaan maken van Nomios' SOC-capaciteiten om de digitale perimeters van onze klanten te bewaken', stelt Aditinet-topman Paolo Marsella, die verder veel belang hecht aan de 'vele SASE-referenties' (Secure Access Service Edge) van Nomios Group.

Met de overname van Aditinet groeit de jaarlijkse omzet van Nomios Group tot 400 miljoen euro, met meer dan 600 voltijdsbanen (FTE) in haar zeven Europese markten, waaronder ook België. De huidige CEO en oprichter (Paolo Marsella) en CFO (Alberto Mez) blijven minderheidsaandeelhouders. Zij zullen het bedrijf blijven leiden en de integratie binnen de Nomios Group aansturen. 'De overname van Aditinet heeft veel voordelen, zoals de gedeelde leveranciersportefeuilles en een aanzienlijke expertise en sterk klantenbestand in Italië. Bovendien stelt de acquisitie ons in staat om nieuwe diensten zoals ethisch hacken toe te voegen aan ons portfolio', licht Sébastien Kher, CEO van Nomios Group, toe.'We kijken ernaar uit om onmiddellijk gebruik te gaan maken van Nomios' SOC-capaciteiten om de digitale perimeters van onze klanten te bewaken', stelt Aditinet-topman Paolo Marsella, die verder veel belang hecht aan de 'vele SASE-referenties' (Secure Access Service Edge) van Nomios Group.