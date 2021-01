De Nederlander Martijn van Lom stopt als General Manager Northern Europe bij Kaspersky Lab. Dit meldt hij op LinkedIn.

'Na meer dan tien jaar als General Manager voor Noord-Europa te hebben gewerkt, was ik op zoek naar nieuwe uitdagingen en een nieuw avontuur', klinkt het op LinkedIn. Voor zijn rol als General Manager was Van Lom verantwoordelijk voor het Europese marketingbeleid van Kaspersky Lab.

De Nederlander trad in 2005 in dienst bij het securitysoftwarebedrijf, destijds als Sales Manager Benelux. Daarvoor was hij actief bij verschillende IT-bedrijven, waaronder distributiepartner Copaco. Ook is Van Lom werkzaam geweest als freelance managementconsultant en projectmanager voor bedrijven als BenQ, Fujitsu, Siemens en Heineken.

Wat de volgende uitdaging wordt voor Martijn van Lom, is nog niet bekend.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

