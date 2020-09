Els Bellens is redactrice bij Data News.

E-mail accounts van meerdere volksvertegenwoordigers en medewerkers van het Noorse parlement werden vorige week gehackt.

Dat maakt de regering zelf bekend. "Dit was een significante aanval", zo zegt Marianne Andreassen, de administrator van het parlement.

Bij de aanval werd ingebroken in de mailaccounts enkele volksvertegenwoordigers en medewerkers, die mensen zijn ondertussen geïnformeerd. Andreassen wilde niet zeggen hoeveel accounts gehackt waren, en het is ook niet duidelijk wie achter de aanval zit, en op welke manier ze op het netwerk zijn geraakt.

