De Noorse privacytoezichthouder wil Grindr een boete opleggen van 10 miljoen euro voor het niet volgen van de Europese privacyregels. De datingapp, vooral populair onder homo- en biseksuele mannen, zou gegevens van gebruikers met derden hebben gedeeld zonder daarvoor toestemming te vragen.

De doelgroep van Grindr maakt dat de gegevens die de app verwerkt extra gevoelig zijn: het feit dat iemand op Grindr zit zegt al iets over zijn seksualiteit. Daarnaast worden ook locatiegegevens verzameld. De Noorse consumentenbond diende vorig jaar een klacht in omdat Grindr die gegevens met derde partijen zou delen voor advertentiedoeleinden.

De privacytoezichthouder vindt dat Grindr-gebruikers onvoldoende controle hebben over wat er met hun gegevens gebeurt. Om de app te kunnen gebruiken, moesten ze namelijk akkoord gaan met de privacyvoorwaarden. Daarbij werd niet specifiek gevraagd om toestemming voor het delen van gegevens.

Tegen de privacywet

Die aanpak gaat volgens de toezichthouder tegen de Europese privacywet in. Noorwegen is weliswaar geen lid van de Europese Unie, maar maakt wel deel uit van de Europese Economische Ruimte. Daarom moeten ook de Noren zich aan de door de EU opgestelde privacyrichtlijnen houden.

De Noorse boete is nog niet definitief. Grindr heeft tot 15 februari de tijd om te reageren. Als de boete op 10 miljoen euro blijft staan, zou het de hoogste Noorse privacyboete tot dusver zijn. Grindr heeft de manier waarop om toestemming wordt gevraagd inmiddels aangepast, maar die nieuwe methode is nog niet beoordeeld door de Noorse toezichthouder.

