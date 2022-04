Els Bellens is redactrice bij Data News.

De VPN-dienst, die u misschien voornamelijk kent omdat ze veel YouTubers sponsort, wordt daarmee geschat op 1,6 miljard dollar.

Met een beweging richting thuiswerk is ook het gebruik van allerlei VPN-diensten gestegen. De software laat je toe om een beveiligde verbinding van je pc naar pakweg je bedrijfsnetwerk te leggen, iets wat steeds vaker nodig blijkt. Daar lijkt NordVPN, een van de grotere VPN-diensten, ook van te profiteren.

Now Nord Security, de start-up achter dienst, heeft net een eerste kapitaalsronde afgesloten. Met de ronde, die geleid wordt door Novator, het Europese fonds dat ook Deliveroo steunt, haalt de start-up honderd miljoen dollar op om zijn consumenten- en bedrijfsportfolio verder uit te breiden. De investeringsronde schat de waarde van het bedrijf overigens in op 1,6 miljard dollar, waarmee het meteen ook een 'unicorn' zou worden. Het Litouwse bedrijf bestaat al een tiental jaar, maar groeide tot nu toe op eigen inkomsten.

