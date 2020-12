De Belgische notarissen lanceren een gratis digitale kluis voor elke burger. Die laat toe documenten te bewaren, en blijft gescheiden van de overheid.

Onder de naam Izimi lanceert Fednot, de federatie van de notarissen, haar project. Het gaat om een eerste stap, met de bedoeling om de functionaliteiten de komende jaren verder uit te breiden. Notarissen hebben de plicht om aktes 75 jaar bij te houden, Izimi is daar het digitaal verlengstuk van.

'Alle nieuwe aktes komen automatisch in de kluis, maar je kan zelf ook waardepapieren toevoegen en die zaken delen met derden,' vertelt Paul Danneels, Chief Transformation Officer van Fednot. 'Op dit moment is dat enkel met gebruikers die ook een kluis hebben, maar volgend jaar kan dat ook met anderen, zoals een bank.'

Tijdelijk of gedeeltelijk delen

Een van de verschillen met doorsnee cloudopslag is dat het mogelijk wordt om documenten en data tijdelijk of gedeeltelijk te delen. 'Soms moet je kunnen aantonen dat je bepaalde eigendommen hebt, maar hoeft de andere partij niet noodzakelijk het adres of andere details te kennen, dan kan je dat gedeeltelijk delen of bijvoorbeeld gedurende één maand met een bepaalde bank', legt Danneels uit.

Izimi is wel degelijk enkel bedoeld voor documenten. Zo is de opslagruimte beperkt tot 200 megabyte. Inloggen kan via de eID of Itsme. Dat maakt de dienst lastiger toegankelijk voor mensen zonder Belgische identiteitskaart, maar het biedt ook meer garanties over de identiteit van de gebruiker dan een systeem waar mensen zich registreren en zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.

Je kan ook zelf aangeven wat er na overlijden met de documenten moet gebeuren en daarbij specifieke personen aanwijzen die automatisch toegang krijgen op dat moment. De notaris kan zelf niet in je persoonlijke Izimi kluis, maar kan toegangsrechten dus wel overdragen indien je dat zelf hebt aangegeven.

Los van de overheid

Er komt ook een link naar documenten in de e-Box, de online inbox van de overheid. 'Het is niet de bedoeling dat we bijvoorbeeld je belastingaangifte naar daar kopiëren, maar je gaat vlot vanuit Izimi naar bijvoorbeeld Mypension of andere zaken uit de e-Box kunnen gaan.'

Dat Izimi niet gewoon geïntegreerd werd in e-Box is een bewuste keuze. 'De notaris werkt over alle overheden heen en bewaart ook documenten die sommige mensen niet bij de overheid willen zetten,' legt Danneels uit. Denk daarbij aan schenkingen, bankgiften of andere (financiële) gegevens.

Zo veel mogelijk digitaal

De data van Izimi blijft binnen België en wordt bewaard in datacenters op drie locaties. Binnenkort komt er ook een mobiele app. Op termijn is het de bedoeling dat notariële documenten enkel nog digitaal worden gedeeld. Voor de ondernemingsakte is dat volgend jaar al het geval.

'Op termijn komt er geen papieren versie meer. Maar de mate waarin dat gebeurt is wel afhankelijk van de gebruiker. Wie niet die digitale maturiteit heeft en op papier wil tekenen, gaan we uiteraard ook helpen. We willen digitaal gaan, maar misschien zal dat maar voor 99 procent lukken,' aldus Paul Danneels.

