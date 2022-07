Nothing, het nieuwe techbedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei, komt met zijn eerste smartphone. Die moet het vooral van zijn opvallend design en zijn prijs hebben.

De eerste smartphone van Nothing heet Phone (1) en biedt redelijk wat stevige specificaties voor een competitieve prijs. Het Android-toestel zal op de markt komen vanaf 469 euro. Daarvoor heb je een Qualcomm 778G+ processor, een 6.55 inch 120Hz OLED-scherm, een waterbestendige behuizing en 50 MP dubbele camera.

Het opvallendste aan dit toestel is echter het ontwerp. De achterkant van de Phone 1 is doorzichtig, waardoor je een deel van de componenten kan zien. Nothing bouwde bovendien LED-lichtjes in die achterkant in voor een look die ons wat aan gepimpte gaming pc's doet denken. De 'glyph', zoals Nothing dat noemt, licht op wanneer je notificaties krijgt. De verschillende patronen in die lichtjes moeten je onder meer je oplaadstatus en inkomende telefoontjes tonen, zonder dat je het scherm opzet.

© Nothing

Android 12

Onder de motorkap draait de smartphone op Android 12, met een Nothing OS dat volgens het persbericht moet uitblinken in soberheid en vrij is van bloatware. Krijgt wel een apart plaatsje in dat alles: een NFT Gallery waar gebruikers de koers van hun digitale producten kunnen volgen, en de mogelijkheid om die NFT's ook in te stellen als startscherm (net zoals je dat, euh, met andere jpeg's kan doen).

Door een reeks technische hoogstandjes, zoals een OS dat je favoriete apps aanleert, zou de batterij achttien uur moeten meegaan, wat op zich niet gigantisch lang is. Stand-by tijd bedraagt twee dagen. De Nothing Phone (1) is vanaf 21 juli verkrijgbaar in wit en zwart, voor 469 euro (versie met 8GB RAM, 128GB opslag) of 499 euro (8GB/256GB). Een zwaardere versie van 549 euro (12GB/256GB) komt eind van de zomer uit.

© Nothing

De eerste smartphone van Nothing heet Phone (1) en biedt redelijk wat stevige specificaties voor een competitieve prijs. Het Android-toestel zal op de markt komen vanaf 469 euro. Daarvoor heb je een Qualcomm 778G+ processor, een 6.55 inch 120Hz OLED-scherm, een waterbestendige behuizing en 50 MP dubbele camera. Het opvallendste aan dit toestel is echter het ontwerp. De achterkant van de Phone 1 is doorzichtig, waardoor je een deel van de componenten kan zien. Nothing bouwde bovendien LED-lichtjes in die achterkant in voor een look die ons wat aan gepimpte gaming pc's doet denken. De 'glyph', zoals Nothing dat noemt, licht op wanneer je notificaties krijgt. De verschillende patronen in die lichtjes moeten je onder meer je oplaadstatus en inkomende telefoontjes tonen, zonder dat je het scherm opzet. Onder de motorkap draait de smartphone op Android 12, met een Nothing OS dat volgens het persbericht moet uitblinken in soberheid en vrij is van bloatware. Krijgt wel een apart plaatsje in dat alles: een NFT Gallery waar gebruikers de koers van hun digitale producten kunnen volgen, en de mogelijkheid om die NFT's ook in te stellen als startscherm (net zoals je dat, euh, met andere jpeg's kan doen). Door een reeks technische hoogstandjes, zoals een OS dat je favoriete apps aanleert, zou de batterij achttien uur moeten meegaan, wat op zich niet gigantisch lang is. Stand-by tijd bedraagt twee dagen. De Nothing Phone (1) is vanaf 21 juli verkrijgbaar in wit en zwart, voor 469 euro (versie met 8GB RAM, 128GB opslag) of 499 euro (8GB/256GB). Een zwaardere versie van 549 euro (12GB/256GB) komt eind van de zomer uit.