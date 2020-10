NRB neemt het Franse Groupe Trigone Informatique over. De organisatie legt zich onder meer toe op mainframes.

Groupe Trigone Informatique bestaat sinds 1982, draaide vorig jaar een omzet van 5 miljoen euro en telt zeventig mensen. Het bedrijf wordt geleid door Denis Burtin die ook aan boord blijft.

'We zijn al enkele jaren op zoek naar een overnemer met een soortgelijk DNA als het onze, die ons kan versterken en begeleiden in onze ontwikkeling. In NRB hebben we de ideale partner gevonden, ' zegt Denis Burtin. 'Het complementaire karakter van de diensten van Trigone en NRB stelt ons in staat om onze vaardigheden te bundelen en synergiën te genereren.'

Zo'n zestig procent van de omzet van het bedrijf komt uit mainframe-gerelateerde activiteiten. Concreet focust de organisatie zich op de Z-omgeving van IBM. Onder meer BNP Paribas, Axa, Sopra Steria en Manpower zijn klant bij het bedrijf.

NRB, dat wordt geleid door CEO Pascal Laffineur, wordt de enige aandeelhouder van Groupe Trigone Informatique, maar het bedrijf blijft een aparte juridische entiteit.

