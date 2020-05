NRB neemt haar sectorgenoot Computerland over voor een niet nader genoemd bedrag. Beiden werken al langer samen.

Computerland is een IT-dienstverlener die zich toelegt op middelgrote bedrijven. Het bedrijf biedt geïntegreerde oplossingen van Microsoft aan en heeft haar kantoor in Alleur bij Luik. Het bedrijf telt 200 werknemers en draait momenteel een omzet van 31 miljoen euro.

NRB wordt de meerderheidsaandeelhouder, maar hoeveel procent van de aandelen het exact in handen krijgt wil het bedrijf niet kwijt. Het gaat om de aandelen van CEO Quentin Poncelet. Volgens gegevens van TrendsTop is de andere aandeelhouder investeringsbedrijf Noshaq.

NRB was al een van de drie grootste klanten van Computerland. "We zijn gewend om samen te werken, hetzij op een ad-hocbasis om experten te leveren voor specifieke projecten, hetzij om samen in consortia op grote contracten te werken. Toetreding tot de NRB Groep creëert grote kansen voor Computerland en haar medewerkers", legt Quentin Poncelet, CEO van Computerland, uit in een persbericht.

Hoewel Poncelet zijn eigen aandelen verkocht, blijft hij wel aan het hoofd staan van Computerland. Het bedrijf blijft bestaan als aparte juridische entiteit, ook het management, organisatie en missie van het bedrijf blijven ongewijzigd.

