People & Technology uit het Waals-Brabantste Corroy-Le-Grand wordt overgenomen door NRB. Daarmee wil die laatste haar managed staffing-diensten uitbreiden.

People & Technology werd in 2002 opgericht door Vanessa Flamend die vandaag nog steeds algemeen directeur is. Het bedrijf draait een omzet van rond de zeven miljoen euro en telt zeventig medewerkers.

Het bedrijf levert IT-profielen aan klanten buiten de ICT-sector. Het doet dat onder meer voor banken en verzekeraars, de openbare sector, de farmaceutische sector en aan de industrie.

Voor NRB past de overname in haar strategisch plan waarbij het bedrijf haar managed staffing wil uitbreiden. NRB maakte in 2017 bekend dat het tegen 2022 een omzet van 500 miljoen euro wil halen. "Dit moet gepaard gaan met de versterking van ons dienstenaanbod en de uitbreiding van onze activiteiten in termen van klanten- en geografische basis." Aldus CEO Pascal Laffinneur in een mededeling.

Naast het management en de medewerkers, krijgt NRB er naar eigen zeggen ook een uitgebreid netwerk van specialisten en freelancers bij. "Door de overname spelen we in op de stijgende vraag bij onze klanten om een beroep te kunnen doen op de gepaste IT-expertise volgens hun specifieke nood en voor de gewenste duur," zegt Laffineur.

People & Technology werd in 2002 opgericht door Vanessa Flamend die vandaag nog steeds algemeen directeur is. Het bedrijf draait een omzet van rond de zeven miljoen euro en telt zeventig medewerkers.Het bedrijf levert IT-profielen aan klanten buiten de ICT-sector. Het doet dat onder meer voor banken en verzekeraars, de openbare sector, de farmaceutische sector en aan de industrie.Voor NRB past de overname in haar strategisch plan waarbij het bedrijf haar managed staffing wil uitbreiden. NRB maakte in 2017 bekend dat het tegen 2022 een omzet van 500 miljoen euro wil halen. "Dit moet gepaard gaan met de versterking van ons dienstenaanbod en de uitbreiding van onze activiteiten in termen van klanten- en geografische basis." Aldus CEO Pascal Laffinneur in een mededeling.Naast het management en de medewerkers, krijgt NRB er naar eigen zeggen ook een uitgebreid netwerk van specialisten en freelancers bij. "Door de overname spelen we in op de stijgende vraag bij onze klanten om een beroep te kunnen doen op de gepaste IT-expertise volgens hun specifieke nood en voor de gewenste duur," zegt Laffineur.