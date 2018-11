NRB stelt voor het eerst een CTO aan

Boeckx zal rapporteren aan CEO Pascal Laffineur en wordt verantwoordelijk voor het uittekenen, implementeren en beheren van een geïndustrialiseerd proces voor innovatie en technologisch beheer. Dat houdt in dat het bedrijf voor zichzelf en voor klanten de juiste technologie kiest en dat hij verantwoordelijk wordt voor de technologische backbone van het bedrijf.

Voor zijn komst naar NRB was Boeckx Senior Architect bij VF Corporation waar hij ruim drie jaar werkte. Van 2010 tot 2015 was hij hoofd pre-sales en delivery bij IRIS ICT. Eerder werkte hij ook voor IBM als storage server architect en voor Pentair Water Europe waar bij senior system engineer was.

Eerder dit jaar trok NRB ook al Marc De Groote (ex-Cegeka) aan, hij is er sinds dit voorjaar CCO.