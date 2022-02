Spywaremaker NSO wilde een Amerikaanse mobiel beveiligingsbedrijf veel geld betalen in ruil voor toegang tot het SS7-protocol. Daarmee kon het makkelijker slachtoffers vinden en bespioneren.

Klokkenluider Gary Miller legde daarover verklaringen af bij het Amerikaanse Departement van Justie, zegt de Washington Post dat delen dan die verklaring kon inkijken. Miller werkte tot 2020 als vicepresident voor Mobileum, dat telecomanalytics voorziet aan telecombedrijven.

Het aanbod van NSO zou er in augustus 2017 zijn gekomen tijdens een conference call tussen beide bedrijven. Daarbij wou NSO via Mobileum toegang tot SS7. Dat is een protocol dat operatoren helpt met het afhandelen van gesprekken en diensten wanneer hun gebruikers op andere plaatsen (zoals het buitenland) zitten. Omdat de samenwerking vrij ongewoon zou zijn, vroeg Mobileum hoe zoiets zou werken. Daarop zou NSO-medeoprichter Omri Lavie gezegd hebben 'we leveren zakken geld aan jullie bedrijf.'

Toegang tot SS7 toegang zou het voor NSO een stuk makkelijker maken om mogelijke slachtoffers van haar Pegasus spyware te localiseren en af te luisteren en dat wereldwijd. De Washington Post stelt dat het niet noodzakelijk illegaal is om toegang te krijgen tot SS7, maar dat surveillance zonder juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel door ordediensten) in veel gevallen wel illegaal is.

NSO ontkent

NSO zelf ontkent de beweringen. Tegenover de Wall Street Journal zegt het dat het nooit zaken heeft gedaan met Mobileum. Lavie zegt aan de krant dat hij bij zijn weten nooit zoiets gezegd heeft, of dat het om te lachen zou zijn. Ook andere NSO-bestuurders of medewerkers betrokken bij het gesprek zeggen dat dat aanbod er nooit is geweest.

NSO is een Israëlisch bedrijf dat met haar Pegasus spyware tools in huis heeft om vrijwel elke smartphone af te luisteren, van gesprekken tot foto's en locaties. Formeel wordt de software enkel aangeboden aan overheden met als doel terroristen of zware criminelen op te sporen.

In praktijk wordt pegasus echter zwaar misbruikt in minder democratische landen om ook activisten, oppositieleden of journalisten af te luisteren. Vorig jaar onthulde Knack samen met verschillende internationale media dat Pegasus wereldwijd wordt ingezet om redenen die niets met misdaad of terreur te maken hebben. Intussen staat het bedrijf onder meer in de VS op de zwarte lijst om nog zaken te mogen doen in het land. Al zijn er ook plannen om het bedrijf te laten overnemen door Amerikaanse investeerders en voortaan exclusief te bespioneren in opdracht van de VS en haar dichte bondgenoten.

