NTT Data, een speler op het gebied van digitale bedrijfs- en IT-diensten, heeft een definitieve overeenkomst getekend voor de overname van Aspirent. Dat is een data-, analyse- en adviesbureau met hoofdkantoor in de Amerikaanse stad Atlanta.

De acquisitie van Aspirent volgt op twee andere recente overnames door NTT Data, van Hashmap en Chainalytics. 'Met deze zet versterken we de analyse- en adviesmogelijkheden van onze onderneming, voor datapartners als Azure, AWS, Databricks en Snowflake', zegt Wayne Busch, Group President, Consulting & Digital Transformation Services bij NTT Data.

Door de overname worden zo'n 230 dataspecialisten toegevoegd aan het team voor digitale transformatiediensten. Welk bedrag er met de acquisitie is gemoeid, is niet bekend gemaakt.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

