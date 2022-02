NTT gaat voortaan samen met ServiceNow een aanbod rond gesloten 5G-netwerken aanbieden. De netwerkkennis van de ene wordt gecombineerd met de integratie- en consultancydiensten van de andere.

Het partnerschap moet klanten onder meer oplossingen rond AI-ondersteunde end-to-end workflow management mogelijk maken en dat via een private 5G-oplossing.

Private 5G of P5G slaat op 5G-netwerken die niet voor het publiek toegankelijk zijn maar wel voor een (groot) bedrijf. De snelheid, reactiesnelheid of technische mogelijkheden maken nieuwe toepassingen mogelijk, of de digitalisering van bestaande processen. Daar willen de twee bedrijven graag op inspelen.

Formeel gaat het over NTT, NTT Data Services en ServiceNow. De drie zullen elk het gezamenlijk aanbod in de markt zetten. Omdat het om projecten op maat van individuele bedrijven gaat noemt het geen prijsklasse waarin dat gebeurt. NTT gelooft dat de interesse van bedrijven in private 5G groeiend is, maar zegt zelf dat het om een vrij jonge markt gaat.

'Samen met NTT zal ServiceNow nieuwe use cases op basis van veilige private 5G connectiviteit leveren als een as-a-service-model. Dit zal sleutelactiviteiten doorheen verschillende industrieën versnellen,' zegt Lara Caimi, Chief Customer en Partner Officer bij ServiceNow.

