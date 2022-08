NTT en VMware slaan de handen in elkaar om een volledig beheerd Edge+Private 5G-aanbod te lanceren.

NTT heeft Edge-as-a-service, een dienst om onder meer applicaties sneller uit te rollen, beheren en monitoren dicht bij de edge. Maar het partnert ook met VMware om dat verder te verrijken. NTT gebruikt daarvoor de Edge Compute Stack van VMware. VMware gebruikt op haar beurt de Private 5G-technologie van NTT in haar edge-oplossing. Het geheel draait onderliggend op netwerk- en edgetechnologie van Intel.

Het aanbod is wereldwijd beschikbaar, maar NTT zet specifiek proactief in op een aantal landen, waaronder België. Andere Europese landen op de lijst zijn Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

'Ondernemingen zijn meer en meer gedistribueerd - van de digitale architectuur waarop ze vertrouwen tot de mensen die het bedrijf dagelijks draaiende houden. Dat heeft een transformatie veroorzaakt in alle sectoren, met een wijziging van de plaats waar gegevens worden geproduceerd, geleverd en verbruikt', zegt Sanjay Uppal, Senior Vice President en General Manager, Service Provider And Edge Business Unit bij VMware.

'Door de Edge Compute Stack van VMware naar de Edge-as-a-Service van NTT te brengen stellen wij onze wederzijdse klanten in staat om edge-native applicaties aan de Near en de Far Edge te bouwen, uit te voeren, te beheren, te connecteren en beter te beschermen. En dat alles op een sterke infrastructuur die werkt met de kracht van edge computing.'

