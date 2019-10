Smals kiest ook de komende vier jaar opnieuw voor netwerkuitrusting en diensten van NTT - tot voor kort Dimension Data. Met het contract is een waarde gemoeid van naar schatting 20 miljoen euro.

Het is al voor de derde maal op rij dat Smals - de ICT-organisatie van en voor Belgische overheidsinstellingen - voor de netwerkapparatuur beroep doet op NTT, dat tot voor de zomer nog door het leven ging als Dimension Data. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar en wordt geschat op 20 miljoen euro.

Het Smals-contract is een raamovereenkomst voor zowel de hard- en software, als de eigenlijke installatie en services. Overheidsinstellingen uit bijvoorbeeld de sociale sector en gezondheidszorg maar ook andere overheidsdiensten kunnen intekenen op de raamovereenkomst. Op die manier hoeven ze zelf geen eigen aanbestedingsprocedure te starten wanneer zij netwerkupgrades willen doorvoeren.

Al sinds 2015

Continuïteit is een belangrijke factor, zo motiveert Frank Robben, CEO van Smals, de gunning: "De keuze voor NTT gebeurde, zoals steeds, op basis van een gepubliceerde overheidsopdracht. We werken al sinds 2015 onafgebroken met NTT samen voor netwerk- en veiligheidsinfrastructuur. Er is samen al veel kennis opgebouwd. Naast een competitieve prijs genieten we advies en begeleiding met de nodige expertise tijdens de loop van al onze projecten."

Meer en meer e-government-diensten draaien in de datacenters van Smals. Elke onderbreking van die diensten is potentieel kritisch en is in veel gevallen ook erg visibel voor bijvoorbeeld de burger die (onrechtstreeks) gebruik maakt van die diensten. Specifieke diensten voor apothekers en dokters bijvoorbeeld, zoals Orgadon en het eHealth-platform, de eBox voor burgers, en andere kritieke infrastructuur moeten zo beschikbaar mogelijk blijven.