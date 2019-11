De Japanse groep NTT heeft een innovatiecentrum geopend in Brussel, het eerste in Europa. In deze gloednieuwe ruimte kunnen bezoekers bekijken hoe het zit met technologische innovaties en proefprojecten van het bedrijf.

Het Client Innovation Center (CIC) is het eerste Europese innovatiecentrum van NTT Ltd., de groep die deze zomer ontstond uit de fusie van 28 bedrijven. Onder meer NTT Communications, NTT Security en ook Dimension Data - wat hier misschien de meeste belletjes doet rinkelen - vallen tegenwoordig onder NTT Ltd. De groep heeft nu 52.000 werknemers in 71 landen, waaronder 7.000 in Europa.

"NTT Ltd. is vastbesloten om de komende vijft tot tien jaar jaarlijks 3,5 miljard dollar te investeren in innovatie", zegt Tim Wade, vicepresident en Group CTO Office van NTT. Hij zegt erbij dat er zowel wordt ingezet op de R&D-afdeling als op durfkapitaalinvesteringen, co-innovatieprojecten of initiatieven zoals CIC's.

De oprichting van dit Client Innovation Center maakt dan ook deel uit van deze strategie. Het laatste CIC werd in augustus vorig jaar nog in Australië neergeplant. Voor het eerste Europese CIC kiest de groep nu voor de Belgische hoofdstad. "Brussel is ideaal gelegen in het centrum van Europa, de site is gemakkelijk bereikbaar via de lucht, België heeft hooggekwalificeerd, competent en meertalig personeel en de Belgische dochteronderneming heeft de hoogste marktpenetratie binnen Europa van onze groep," zegt Andrew Coulsen, CEO van NTT voor Europa.

'Samen koken'

Het CIC is niet zozeer een technologische etalage, maar een centrum dat de klant in staat moet stellen om in contact te komen met proefprojecten die technologische innovaties concreet maken. Vijf mensen (naast een tiental experts) worden toegewezen aan het Brusselse innovatiecentrum dat al "86 klanten in de voorbereidingsfase over de vloer kreeg, waaronder een kwart van Belgische bedrijven", zegt Robin Joncheere, chief digital officer van NTT België. "We willen uitleggen hoe en wanneer we nieuwe technologieën moeten gebruiken. Terwijl anderen alleen hun beste recepten presenteren, zijn wij bereid om samen te koken, met de klant en NTT, maar ook met andere technologiepartners."