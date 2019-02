Nubia Alpha draait een smartphone om je pols

Nubia is een dochteronderneming van Chinese telefoonmaker ZTE. Haar eerste telefoon, de Nubia Alpha, wikkel je rond je pols als ware het een smartwatch. Het toestel lijkt, qua functionaliteit, ook een beetje op een kruising tussen een smartphone en zo'n smartwatch.

Het toestel is waterbestendig en heeft een flexibel 4,01-inch OLED-scherm. Het wordt aangedreven door een Snapdragon Wear 2100 processor en een piepkleine 500 mAh batterij. Net als smartwatches is het uitgerust met sensoren die je slaap en gezondheid tracken, en je kan het ding bedienen met stem of bewegingen. Ergens in die armband zit ook nog een 5-megapixel camera voor foto en video.

Dat ziet er allemaal bijzonder gelikt uit. Of het ook praktisch is, zeker in een markt waar 'wearables' de hype al voorbij zijn, is nog een andere vraag. Prijzen en lanceringsdata voor het toestel zijn nog niet bekend, maar het gaat hier, volgens Nubia, niet om een prototype. De telefoon zou binnen afzienbare tijd commercieel beschikbaar moeten zijn.