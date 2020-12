Cloudspecialist Nutanix laat weten dat haar Raad van Bestuur Rajiv Ramaswami heeft benoemd tot President en Chief Executive Officer. Hij wordt ook lid van de raad van bestuur.

Ramaswami volgt medeoprichter Dheeraj Pandey op, die eerder aankondigde te stoppen als CEO van Nutanix na de benoeming van een opvolger.

Ramaswami is een ervaren leidinggevende in de technologie-industrie die senior executive functies heeft bekleed bij verschillende spelers, waaronder VMware, Broadcom, Cisco en Nortel, nadat hij zijn carrière bij IBM was begonnen.

Ramaswami heeft een indrukwekkende staat van dienst van meer dan 30 jaar in het ontwikkelen en opschalen van bedrijven in cloudservices, software en netwerkinfrastructuur. In zijn meest recente rol als Chief Operating Officer, Products and Cloud Services bij VMware, beheerde Ramaswami mede het portfolio van producten en diensten van VMware.

Ook leidde hij verschillende belangrijke overnames en speelde een sleutelrol bij de overgang van VMware naar een subscription- en SaaS-model.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

