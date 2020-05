Nutanix heeft in haar recentste kwartaal een totale omzet van 318 miljoen dollar geboekt. Dat is een stijging van 11 procent op jaarbasis. Het nettoverlies liep op tot 241 miljoen dollar. Dat is meer vergeleken met de 210 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2019.

De aanbieder van enterprise cloud en hyperconverged infrastrucure (hci) toepassingen, rapporteert zijn derde fiscale kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 april. De verkoop van software en support steeg tot 315 miljoen dollar, een stijging van 18 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

De bedrijfskosten bedroegen 476 miljoen, een stijging van 14 procent ten opzichte van 417 miljoen op jaarbasis. Nutanix zegt dat het proactieve beheer van de bedrijfskosten de resultaten heeft ondersteund, waarbij bijvoorbeeld personeel dagen vrij moet nemen en sommigen moesten vertrekken.

Voor de directie is een loonsverlaging van 10 procent doorgevoerd zegt Nutanix ceo Dheeraj Pandey (foto). Bijna 100 procent van de wereldwijde Nutanix werknemers werkt nu op afstand aldus de ceo.

VDI

Partners krijgen financiële ondersteuning van Nutanix. Zo is er het Nutanix Special Financial Assistance Program om kanaalpartners uitgebreide betalingsvoorwaarden te bieden. Tevens is er het Nutanix FastTrack voor VDI waarmee partners in dagen een VDI-omgeving voor klanten kunnen ontwikkelen.

Cash en onkosten beheer

"We zijn verheugd dat we een solide kwartaal hebben geleverd, vooral in het licht van de wereldwijde onzekerheid veroorzaakt door de COVID-19-pandemie", aldus Dheeraj Pandey, voorzitter, medeoprichter en CEO van Nutanix. "We zijn verheugd dat we onze klanten kunnen ondersteunen met bedrijfskritische oplossingen terwijl ze door het snel veranderende landschap van de toekomst van werk navigeren. Onze focus op korte termijn ligt op doordacht cash- en onkostenbeheer, terwijl we ons proactief voorbereiden om uit deze tijd te komen met de mogelijkheid om groei op lange termijn te stimuleren en ons bedrijf met de markt op te schalen."

Pandey geeft geen richtlijnen voor het vierde fiscale kwartaal vanwege de onzekerheid over het coronavirus.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

