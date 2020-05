Nutanix kondigt een verdere integratie aan met digital workflow-bedrijf ServiceNow. Tegelijk introduceert de cloudcomputing-specialist nieuwe mogelijkheden voor Nutanix Calm, een applicatie-automation- en management-oplossing voor DevOps.

De integratie met ServiceNow stelt Nutanix-klanten volgens het bedrijf in staat om hun applicatie- en cloudmanagement verder te vereenvoudigen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het bestaande IT-ticketingsysteem te integreren en zo workflows te stroomlijnen.

Breder aanbod

'Nu IT-teams zich veelal focussen op het leveren van thuiswerkoplossingen, hebben zij het soms lastig de organisatie company-wide te ondersteunen', zegt Rajiv Mirani, Chief Technology Officer bij Nutanix. 'Dankzij deze verbeterde integratie met ServiceNow en een breder aanbod van Nutanix automation-oplossingen kunnen de teams minder tijd te besteden aan het dagelijkse management van hun cloud-infrastructuur, en zich concentreren op de zakelijke prioriteiten.'

Tot de nieuwigheden behoort onder meer Nutanix Calm 3.0. Klanten kunnen nu hun app-lifecycles, inclusief updates en patches, automatiseren terwijl zij gebruikmaken van de approval flow en audit-mogelijkheden van ServiceNow. Daarnaast kunnen ze hun security posture verbeteren door wachtwoorden in een centrale CyberArc-kluis te bewaren.

Eveneens nieuw is dat Nutanix Prism Pro-klanten voortaan direct kunnen reageren op alerts en incidenten in hun ServiceNow-portal.

De integratie met ServiceNow stelt Nutanix-klanten volgens het bedrijf in staat om hun applicatie- en cloudmanagement verder te vereenvoudigen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het bestaande IT-ticketingsysteem te integreren en zo workflows te stroomlijnen.'Nu IT-teams zich veelal focussen op het leveren van thuiswerkoplossingen, hebben zij het soms lastig de organisatie company-wide te ondersteunen', zegt Rajiv Mirani, Chief Technology Officer bij Nutanix. 'Dankzij deze verbeterde integratie met ServiceNow en een breder aanbod van Nutanix automation-oplossingen kunnen de teams minder tijd te besteden aan het dagelijkse management van hun cloud-infrastructuur, en zich concentreren op de zakelijke prioriteiten.'Tot de nieuwigheden behoort onder meer Nutanix Calm 3.0. Klanten kunnen nu hun app-lifecycles, inclusief updates en patches, automatiseren terwijl zij gebruikmaken van de approval flow en audit-mogelijkheden van ServiceNow. Daarnaast kunnen ze hun security posture verbeteren door wachtwoorden in een centrale CyberArc-kluis te bewaren.Eveneens nieuw is dat Nutanix Prism Pro-klanten voortaan direct kunnen reageren op alerts en incidenten in hun ServiceNow-portal.