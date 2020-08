Dheeraj Pandey, de CEO en mede-oprichter van cloudcomputing-specialist Nutanix, gaat het bedrijf verlaten. Hij zal echter pas vertrekken wanneer er een geschikte opvolger is gevonden, meldt The Register.

Pandey maakte het nieuws donderdag zelf bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Nutanix. 'Verantwoordelijk zijn voor de groei van dit bedrijf betekende dat al het andere in mijn leven te weinig aandacht heeft gekregen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik meer tijd moet uittrekken voor mijn familie, lezen, schrijven en om me te verdiepen in nieuwe domeinen', aldus de topman.

Pandey laat een gezond bedrijf achter. Zo is pas bekend geworden dat Bain Capital Private Equity 750 miljoen dollar gaat investeren in Nutanix. Het afgelopen kwartaal boekte de cloudcomputing-specialist een omzet van 327,9 miljoen dollar, een stijging van 9 procent ten opzichte van Q4 een jaar geleden. Over het hele jaar bedroeg de omzet 1,31 miljard dollar, een groei van zes procent ten opzichte van vorig jaar.

