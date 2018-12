Nutanix wil met Frame alles 'SaaS-ificeren'

Lang niet alle tech start-ups uit Silicon Valley huizen in futuristische bedrijvencomplexen. Frame betrekt enkele kantoren in het voormalige postkantoor van San Mateo, zowat halfweg tussen San Francisco en San Jose. "Dat heeft zo zijn voordelen", zegt chief product officer Carsten Puls. "Wanneer we zin hebben in een broodje of een lekkere koffie, hoeven we maar de straat over te steken." De vraag is hoe snel Frame straks downtown San Mateo ontgroeit. De voorbije zomer heeft Nutanix het bedrijf immers uit de lucht geplukt.

Carsten Puls werkt al twintig jaar rond 'virtual desktop integration' (VDI). Vier jaar geleden kwam hij bij Frame terecht. Het bedrijf stelde zich een ambitieus doel: een cloudplatform ontwikkelen waarmee bedrijven eender welke toepassing of desktop aan hun gebruikers kunnen aanbieden in een browser, op om het even welk toestel. Iets als Citrix, dus? "Toch niet", glimlacht Carsten Puls. "Citrix richt zich op de on-premise wereld, en past niet echt in het model van de cloud." Frame daarentegen ziet zichzelf onomwonden als the next big thing in end-user computing.

Alles SaaS

De Serviër Nikola Bozinovic ging in 2012 met Frame van start. Vier investeringsfondsen zorgden samen voor dertig miljoen dollar. Tot de eerste klanten van Frame behoorden onder meer Adobe, Siemens, VMware en Autodesk, die de oplossing op hun beurt aanbieden aan de eindgebruikers van hun software. Later volgden bedrijven als Eastman en Coca-Cola, die Frame vroegen om de eindgebruikers rechtstreeks te bedienen. "Toen we met Frame van start gingen, hadden we een duidelijke visie voor ogen", zegt Puls. "We willen alle toepassingen, ook de zwaarste en moeilijkste, probleemloos aanbieden via een browser."

"Naar de standaarden van Silicon Valley doen we helemaal niet slecht"

Het toepassingsgebied van Frame ligt schijnbaar voor de hand: Internet Explorer gebruiken op Mac of Windows-applicaties draaien op een Chromebook. Maar de oplossing graaft veel dieper. Multiview, bijvoorbeeld, is een boekhoudpakket dat met een rich client en een Oracle-database werkt. "Het bleek een heel circus om daar een VDI-oplossing voor op te zetten", vertelt Puls. "Multiview heeft zijn client - én de database - op Frame gezet. Een VDI-traject van zes maanden, kon zo plots in drie dagen. Het gebruik van Frame kost twintig dollar per gebruiker per maand." Het is een aanpak die meteen ook Multiviews bedrijfsmodel veranderde. De onderneming verkoopt haar toepassing nu als pure SaaS, en niet langer als klassieke on-premise software.

Kleine speler, grote partners

Frame lanceerde zijn idee in 2013, via een demo waarbij je Photoshop in een browser - in de cloud - kon gebruiken. "Microsoft en Citrix presenteerden niet lang daarna gelijkaardige toepassingen", vertelt Carsten Puls. "Maar Frame was eerst. Bovendien hadden we geen legacy waar we rekening mee moesten houden." Het leverde Frame een veel grotere snelheid op. Dat zag ook Microsoft in. Het bedrijf zette de ontwikkeling van Microsoft Azure Remote App stop en ging een partnerschap aan met Frame. Het blijkt niet de enige grote partner in het verhaal. VMware Workspace ONE App Express is achter de schermen niets anders dan een white label-versie van Frame.

Bij ons bezoek aan Frame eerder dit jaar bleek het bedrijf nog niet winstgevend. "We zitten nog in de burn-fase", klonk het toen. "Maar naar de standaarden van Silicon Valley doen we helemaal niet slecht." Dat zag ook Nutanix, dat 165 miljoen dollar op tafel legde om Frame binnen te halen. De overname past bij het nieuwe businessmodel van Nutanix dat bij de uitbouw van zijn hyperconverged infrastructure cloud software centraal stelt. Met Frame ontsluit Nutanix nu eender welke toepassing die op zijn infrastructuur draait.