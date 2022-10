is redacteur bij Data News

Nvidia en Oracle gaan samenwerken rond AI voor grote bedrijven. Concreet zal die eerste haar hard- en software in OCI aanbieden.

Het partnerschap zal meerdere jaren lopen en komt er op neer dat de volledige stack, van GPU's tot software, in Oracle Cloud Infrastructure komt. Oracle spreekt daarbij van tienduizenden GPU's, waaronder de A100 en de nog te verschijnen H100 die in de cloud toegankelijk zullen zijn.

Met die mogelijkheid willen beide spelers aan grote organisaties mogelijkheden geven voor AI training en deep learning op grote schaal. 'Bedrijven gaan steeds vaker naar een cloud-first AI strategie om snel en schaalbaar te ontwikkelen. Onze samenwerking met Oracle brengt Nvidia AI binnen handbereik van duizenden bedrijven,' zegt Nvidia CEO Jensen Huang.

In de marge van de aankondiging laten beide bedrijven ook weten dat er early access komt voor Nvidia Rapids op OCI Data Flow. Binnenkort komt daar ook Nvidia Clara bij, een application framework voor AI en HPC in de gezondheidszorg.

Het partnerschap zal meerdere jaren lopen en komt er op neer dat de volledige stack, van GPU's tot software, in Oracle Cloud Infrastructure komt. Oracle spreekt daarbij van tienduizenden GPU's, waaronder de A100 en de nog te verschijnen H100 die in de cloud toegankelijk zullen zijn.Met die mogelijkheid willen beide spelers aan grote organisaties mogelijkheden geven voor AI training en deep learning op grote schaal. 'Bedrijven gaan steeds vaker naar een cloud-first AI strategie om snel en schaalbaar te ontwikkelen. Onze samenwerking met Oracle brengt Nvidia AI binnen handbereik van duizenden bedrijven,' zegt Nvidia CEO Jensen Huang.In de marge van de aankondiging laten beide bedrijven ook weten dat er early access komt voor Nvidia Rapids op OCI Data Flow. Binnenkort komt daar ook Nvidia Clara bij, een application framework voor AI en HPC in de gezondheidszorg.