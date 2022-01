Chipmaker Nvidia heeft de GeForce RTX 3050 aangekondigd, een nieuwe grafische kaart die je desktop op min of meer betaalbare wijze moet upgraden. Het bedrijf komt daarnaast met software voor een 'ominiverse'.

De GeForce RTX 3050-reeks voor desktops krijgt een prijskaartje vanaf zo'n 250 dollar, waarmee het meteen een van de meer betaalbare nieuwe kaarten is. Daarvoor krijg je 8GB aan GDDR6 geheugen, waarmee je moderne games tegen 60 frames per seconde moet kunnen draaien in een resolutie van 1.440p, mét ray-tracing. Ze komen op de markt vanaf 27 januari.

Naarnaast toont het bedrijf een RTX 3090 Ti, een prototype voor een meer high-end grafische kaart, en het kondigt de GeForce RTX 3080 Ti laptop GPU aan, een bijzonder zware chip die voor stevige gaming laptops moet zorgen. Toestellen met die laatste chip zouden starten bij een prijs van zo'n 2.500 dollar.

Volgens Nvidia gebruikt driekwart van de gamers nog een oudere GTX-grafische kaart, en het ziet dus wel een markt voor een ge-update versie. Wat het bedrijf er niet bij vertelt, is dat de markt voor grafische kaarten al een tijd met grote tekorten kampt, waardoor het hoe dan ook lastig is om een nieuwe te kopen. Die betaalbare prijs is dus ook niet gegarandeerd, als blijkt dat de vraag veel hoger is dan het aanbod.

Ook Nvidia in het metaverse

Naast hardware-aankondigingen, komt Nvidia overigens ook met wat nieuwe software. De opvallendste daarvan is Nvidia Studio, een platform waarop je hardware en software voor virtuele omgevingen kunt vinden. Het bedrijf promoot dat om zijn eigen stapjes in het metaverse te zetten, al heet dat hier dan wel 'omniverse'. In de visie van Nvidia bestaat die uit een reeks met elkaar gelinkte 3D-werelden, liefst gegenereerd met behulp van de eigen RTX grafische kaarten.

Op Nvidia Studio kan je tools vinden voor virtuele omgevingen, zoals drivers en SDK's voor de grafische kaarten van het bedrijf, waarmee je dan in pakweg Autodesk de nodige content kunt bouwen. Naar aanleiding van CES is Studio uitgebreid met Canvas, een systeem om achtergronden te bouwen op basis van sketches. Ook de genoemde Omniverse, een tooltje om metaverses te bouwen, is ondertussen uit beta en kan door artiesten en ontwikkelaars gratis worden geprobeerd.

