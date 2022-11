Chipbouwer Nvidia heeft een nieuwe processor voorgesteld, speciaal voor de Chinese markt. De chip is trager dan andere high-end-producten van het bedrijf, om zo een verbod van de Verenigde Staten te omzeilen.

Nvidia is een van de bedrijven die last ondervindt van de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf kreeg in september bijvoorbeeld te horen dat het twee van zijn geavanceerde AI-chips niet mag uitvoeren naar China. Dat exportverbod past in een breder plan van de VS om te vermijden dat China geavanceerde chips maakt met Amerikaanse technologie. De Amerikaanse overheid vreest dat China die ook kan inzetten voor militaire doeleinden.

Maar China is ook Nvidia's tweede grootste afzetmarkt, dus komt de chipmaker nu met een alternatief. De Nvidia A800 grafische kaart heeft een gereduceerde processorsnelheid, waardoor ze nog binnen de mogelijkheden valt voor uitvoer naar China. 'De A800 voldoet aan de voorwaarden van de Amerikaanse overheid voor verminderde exportcontrole, en de chip kan niet geprogrammeerd worden om die te overstijgen', aldus Nvidia in een persmededeling.

In de praktijk gaat het om een tragere versie van de A100 processor, die gemaakt wordt om supercomputers aan te sturen en verwerking doet voor AI en datacenters. De A100 is een van de twee chips die Nvidia niet mag exporteren naar China. De A800 heeft gelijkaardige functies, maar draait aan een verbindingssnelheid van 400 gigabytes per seconde, tegenover de 600 gigabytes per seconde van de A100. Op die manier blijft de chip onder de drempel van het verbod.

