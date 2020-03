Nvidia koopt voor een onbekend bedrag SwiftStack, een software-defined specialist voor object storage toepassingen. Nvidia gebruikt de SwiftStack technologie al een tijdje in eigen huis.

Joe Arnold, CPO en mede-oprichter, SwiftStack meldt in een persbericht dat de overname in de komende weken wordt afgerond. Hij belooft daarbij dat een deel van de open source tools van het bedrijf blijven bestaan in de toekomst.

Hoeveel Nvidia betaalt voor het bedrijf wordt niet meegedeeld. Volgens Techcrunch haalde het bedrijf de afgelopen jaren 23,6 miljoen dollar op afkomstig van onder meer Mayfield Fund en OpenView Venture Partners.

Swiftstack bestaat sinds 2011 en zet volop in op OpenStack. Het heeft onder meer PayPal, Verizon en Nvidia zelf als klanten.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

