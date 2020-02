De gamestreamingdienst van Nvidia is voortaan beschikbaar voor het grote publiek in Europa en Noord-Amerika, de dienst kost momenteel 5,49 euro per maand en werkt onder meer via Steam.

Nvidia NOW bestaat al een tijdje in bèta maar is nu beschikbaar in twee versies, gratis en een Founders lidmaatschap van 5,49 euro per maand. Dat is een lanceerprijs voor dit jaar, volgend jaar kan dat hoger liggen.

In de gratis versie kan je sessies van één uur spelen, met een onbeperkt aantal sessies. Voor de betaalde versie krijg je sessies van zes uur en prioriteit op de server. Dat wil zeggen dat betalende gebruikers op drukke momenten vlotter online geraken en (opnieuw) kunnen spelen. Ook krijgen zij RTX in bepaalde games (Ray Tracing, wat realistischer licht en schaduwen geeft in games). Beide abonnementen streamen in full HD aan 60 frames per seconde.

De streamingdienst werkt op pc, Mac, Android en Nvidia Shield TV. Een IoS app staat momenteel niet vermeld. Daarbij worden ook een aantal controllers, zoals de Xbox 360, bepaalde Logitech gamepads en uiteraard muis en toetsenbord ondersteund. Voor Android heb je versie 5.0 of hoger aan en raadt Nvidia minstens 2 gigabyte RAM aan.

Nvidia ondersteunt een aantal free-to-play games, maar de bedoeling is dat je de link legt met bestaande spelbibliotheken om je eigen gamecollectie online te spelen. Nvidia zegt dat haar doelpubliek doorgaans al een uitgebreide spelbibliotheek heeft en wil vooral dat wie games koopt ze via GeForce NOW op verschillende platformen, of laptops met minder krachtige videokaarten, kan spelen.

Onder meer Steam, Epic Games Store, Battle.net en uPlay worden ondersteund. Niet alle games worden daarbij momenteel ook aangeboden om te streamen. Een overzichtelijke lijst is er niet, maar je kan wel via een zoekfunctie nagaan welke games te streamen zijn.

