De Verenigde Staten verbieden Nvidia om twee geavanceerde chips voor AI te exporteren naar China. Ook AMD krijgt beperkingen opgelegd.

Het gaat om de A100 en H100 chips, bedoeld voor machine learning, die het bedrijf niet langer mag verkopen aan Chinese bedrijven. Dat kreeg Nvidia te horen van de Amerikaanse overheid. Ook AMD kreeg te horen dat er nieuwe voorwaarden zijn voor de export naar China, specifiek voor haar MI 250 chip. De MI 100 zou niet onder de nieuwe regels vallen.

De hoofdreden van de verstrenging is dat de VS niet willen dat China met behulp van Amerikaanse technologie AI-systemen kan opzetten voor militaire doeleinden. Denk daarbij aan beeldherkenning om op satellietbeelden snel wapens, voertuigen of basissen op te sporen.

Taiwan

De ban komt er op het moment dat de spanningen tussen de VS en China weer oplopen, onder meer rond Taiwan dat door China nog steeds als een opstandige provincie wordt beschouwd, maar al decennia als onafhankelijk land functioneert. Pittig detail: de meeste computerchips, waaronder die van Nvidia, worden in Taiwan geproduceerd.

De aandelen van Nvidia zakten nabeurs met 6,6 procent. Bij AMD bleef het verlies beperkt tot 3,7 procent. Aan Reuters zegt het bedrijf dat het dit kwartaal voor zo'n 400 miljoen dollar van de bewuste chips had verkocht. Dat dreigt weg te vallen als de kopers niet voor alternatieve producten van Nvidia kiezen.

