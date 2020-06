Mercedes-Benz gaat samenwerken met Nvidia. Samen willen ze chips en een softwareplatform ontwikkelen dat het pad effent voor zelfrijdende wagens.

De samenwerking komt er op neer dat toekomstige wagens van Mercedes worden uitgerust met het DRIVE platform van Nvidia. Die bevat onder meer een system-on-chip met de naam Orin, die op zijn beurt is gebaseerd op Nvidia's Ampere supercomputing architectuur. Daarnaast is er ook een softwarestack voor AI-toepassingen rond geautomatiseerd rijden.

Beide bedrijven willen de technologie tegen 2024 in de wagen krijgen. Al gaat het nog niet om een volledig zelfrijdende wagen, wel om zogenaamde SAE level 2 (ondersteuning rond snelheid, afstand houden en sturen) en level 3 (zelfrijdend, onder ideale en voorspelbare omstandigheden, zoals een snelweg), met geautomatiseerd parkeren op level 4 (zonder menselijke tussenkomst).

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, kijkt de laatste jaren wel vaker naar partnerschappen. Samen met concurrent BMW kondigden ze vorig jaar aan om in 2024 een zelfrijdende wagen op de markt te brengen. Ook met Bosch, een grote toeleverancier van Mercedes, wordt er gewerkt rond hetzelfde onderwerp. Bosch en Nvidia hebben op hun beurt al in 2017 een AI-chip voor zelfrijdende wagens aangekondigd voor dit jaar.

