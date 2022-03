GPU specialist Nvidia meldt dat het een incident onderzoekt dat enkele van zijn systemen twee dagen lang heeft stilgelegd.

Zaken die zijn getroffen zijn ontwikkelaarstools en e-mailsystemen zo meldt de The Telegraph .

De gemelde storing is het gevolg van een netwerkinbraak en het is nog steeds niet bekend of er bedrijfs- of klantgegevens zijn gestolen tijdens het incident zo meldt Bleempingcomputer. De commerciële activiteiten van het bedrijf, onder meer de verkoop van grafische kaarten, blijft wel doorgaan zegt het bedrijf.

NVIDIA rapporteerde eerder een recordomzet voor het vierde kwartaal eindigend op 30 januari 2022, van 7,64 miljard dollar, een stijging van 53 procent ten opzichte van een jaar geleden en een stijging van 8 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De winst steeg naar een dikke 3 miljard dollar. Marktplatforms voor gaming, datacenters en professionele visualisatie behaalden elk een recordomzet voor het kwartaal en het jaar.

Voor fiscaal 2022 bedroeg de omzet een record van 26,91 miljard dollar, een stijging van 61 procent ten opzichte van 16,68 miljard dollar een jaar geleden. De jaarwinst steeg naar 9,75 miljard dollar.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Zaken die zijn getroffen zijn ontwikkelaarstools en e-mailsystemen zo meldt de The Telegraph .De gemelde storing is het gevolg van een netwerkinbraak en het is nog steeds niet bekend of er bedrijfs- of klantgegevens zijn gestolen tijdens het incident zo meldt Bleempingcomputer. De commerciële activiteiten van het bedrijf, onder meer de verkoop van grafische kaarten, blijft wel doorgaan zegt het bedrijf.NVIDIA rapporteerde eerder een recordomzet voor het vierde kwartaal eindigend op 30 januari 2022, van 7,64 miljard dollar, een stijging van 53 procent ten opzichte van een jaar geleden en een stijging van 8 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De winst steeg naar een dikke 3 miljard dollar. Marktplatforms voor gaming, datacenters en professionele visualisatie behaalden elk een recordomzet voor het kwartaal en het jaar.Voor fiscaal 2022 bedroeg de omzet een record van 26,91 miljard dollar, een stijging van 61 procent ten opzichte van 16,68 miljard dollar een jaar geleden. De jaarwinst steeg naar 9,75 miljard dollar.In samenwerking met Dutch IT-Channel.