Nvidia heeft de capaciteiten van een reeks grafische kaarten, waaronder de GeForce RTX 3080, 3070 en 3060 Ti aangepast om hen minder doeltreffend te maken bij het delven van Ethereum en andere cryptomunten.

Het chipbedrijf schrijft in een blog dat het een reeks zal uitbrengen van de GeForce RTX 3080, RTX 3070, en RTX 3060 Ti grafische kaarten met een verminderde 'hash rate'. Die hash rate geeft aan hoe snel je er munten als Ethereum mee kunt delven. De kaarten zullen ook de aanduiding 'LHR' of 'Lite Hash Rate' krijgen, om duidelijk te maken dat het een aangepaste versie is. De reeks moet eind deze maand uitkomen.

Bedoeling van deze aanpassing is, vrij uitdrukkelijk, om 'coin miners' af te schrikken. Grafische kaarten als de RTX 3080 zijn vrij snel in het maken van de verschillende parallelle berekeningen. Dat maakt hen goed in het verwerken van data voor het renderen van beelden in een videogame, maar bijvoorbeeld ook voor blockchain-berekeningen, wat hen bijzonder populair maakt in die kringen.

Tekorten

De chipmarkt echter staat al een tijd onder grote druk, en de populariteit van de grafische kaarten voor delven zorgt voor bijzonder nijpende tekorten. Dat betekent dat gamers, het originele doelpubliek van de kaarten, niet aan hun hardware geraken, of daar bijzonder hoge prijzen voor moeten neertellen. Door de hash rate te halveren, waardoor de kaarten minder goed worden in dat ene specifieke gebied, hoopt Nvidia dat coindelvers ze niet langer zullen kopen. Zo zouden er meer moeten overblijven voor pc-gamers en kan de prijs van de kaarten weer dalen als het tekort minder nijpend wordt.

Nvidia probeerde eerder al een versie van zijn kaarten op de markt te brengen die 'enkel voor gamers' is. Daarin gebruikte het bedrijf software die moest detecteren voor welke toepassing de kaart werd gebruikt. Bij het verwerken van cryptomunten zou die software de kaart dan vertragen. De blokkeer-software werd echter snel omzeild. Nu probeert Nvidia het dus opnieuw, deze keer mogelijk rechtstreeks in de hardware, gezien de verlaagde hash rate alleen geldt voor nieuwe te bouwen kaarten.

Het chipbedrijf schrijft in een blog dat het een reeks zal uitbrengen van de GeForce RTX 3080, RTX 3070, en RTX 3060 Ti grafische kaarten met een verminderde 'hash rate'. Die hash rate geeft aan hoe snel je er munten als Ethereum mee kunt delven. De kaarten zullen ook de aanduiding 'LHR' of 'Lite Hash Rate' krijgen, om duidelijk te maken dat het een aangepaste versie is. De reeks moet eind deze maand uitkomen. Bedoeling van deze aanpassing is, vrij uitdrukkelijk, om 'coin miners' af te schrikken. Grafische kaarten als de RTX 3080 zijn vrij snel in het maken van de verschillende parallelle berekeningen. Dat maakt hen goed in het verwerken van data voor het renderen van beelden in een videogame, maar bijvoorbeeld ook voor blockchain-berekeningen, wat hen bijzonder populair maakt in die kringen.De chipmarkt echter staat al een tijd onder grote druk, en de populariteit van de grafische kaarten voor delven zorgt voor bijzonder nijpende tekorten. Dat betekent dat gamers, het originele doelpubliek van de kaarten, niet aan hun hardware geraken, of daar bijzonder hoge prijzen voor moeten neertellen. Door de hash rate te halveren, waardoor de kaarten minder goed worden in dat ene specifieke gebied, hoopt Nvidia dat coindelvers ze niet langer zullen kopen. Zo zouden er meer moeten overblijven voor pc-gamers en kan de prijs van de kaarten weer dalen als het tekort minder nijpend wordt. Nvidia probeerde eerder al een versie van zijn kaarten op de markt te brengen die 'enkel voor gamers' is. Daarin gebruikte het bedrijf software die moest detecteren voor welke toepassing de kaart werd gebruikt. Bij het verwerken van cryptomunten zou die software de kaart dan vertragen. De blokkeer-software werd echter snel omzeild. Nu probeert Nvidia het dus opnieuw, deze keer mogelijk rechtstreeks in de hardware, gezien de verlaagde hash rate alleen geldt voor nieuwe te bouwen kaarten.