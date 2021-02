Nvidia zet uitstekende kwartaalresultaten neer dankzij haar succes bij gamers en datacenters. Dat ook cryptominers fan zijn vak haar producten is een mes dat langs twee kanten snijdt.

Nvidia haalde in haar vierde kwartaal, dat eind januari afliep, een omzet van vijf miljard dollar, 61 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst komt op 1,5 miljard dollar, 53 procent beter dan een jaar geleden.

Voor het volledige fiscaal jaar 2020 eindigt de GPU-maker op 16,68 miljard dollar, 53 procent meer omzet dan in 2019. HIer ligt de nettowinst op 4,3 miljard dollar (+55 procent).

De drijvende krachten achter die omzet zijn de gaming- en datacenterproducten. 'De vraag naar de Geforce RTX 30 Series GPU's is ongelooflijk' zegt CEO Jensen Huang. Het bedrijf lanceerde de reeks dit najaar en vrijwel alle kaarten zijn quasi permanent uitverkocht, in die mate dat velen intussen ook een stuk duurder zijn geworden.

Datacenter verdubbelt

De gamingafdeling van Nvidia was goed voor een omzet van 2,5 miljard dollar, 67 procent meer dan een jaar geleden. Daaronder valt ook streamingdienst GeForce Now dat recent uitbreidde naar iOS/Safari. Al ligt het zwaartepunt van de omzet wel bij de grafische kaarten.

Het andere hoogtepunt voor Nvidia zijn haar grafische datacenterchips, waar de omzet op 1,9 miljard dollar (+97 procent beter op jaarbasis) ligt. Hiervoor nam het bedrijf eerder onder meer Mellanox over, en het prijst het succes van haar A100 universal AI datacenter GPU.

In automotive, waar het bedrijf onder meer werkt aan chips voor zelfrijdende voertuigen, gaat het iets minder. Hier gaat het om een omzet van 145 miljoen dollar, elf procent minder dan een jaar geleden. De afdeling Professional Visualisation is goed voor 307 miljoen dollar omzet, een daling van elf procent.

Cryptominers deels welkom

De positieve cijfers komen er op een moment dat er een wereldwijd chiptekort is en ook bij Nvidia is de vraag groter dan het aanbod. Een deel daarvan is te verklaren door de populariteit van haar kaarten bij miners, mensen die met grafische kaarten berekeningen uitvoeren om cryptomunten te genereren.

In een gesprek met investeerders geeft CFO Colette Kress aan dat analisten schatten dat aankopen van miners goed waren voor honderd tot driehonderd miljoen dollar van de omzet het afgelopen kwartaal. Voor het huidige kwartaal zal dat rond de vijftig miljoen dollar liggen.

Nvidia zit daar deels mee verveeld. Hoewel de kassa rinkelt, zorgt die populariteit er voor dat gamers weken tot maanden moeten wachten op een nieuwe grafische kaart. Om dat aan te pakken kondigde het bedrijf recent aan dat het bepaalde gamingchips softwarematig zou aanpassen waardoor ze minder efficiënt zijn voor cryptomining, zonder impact op de gamingprestaties.

Tegelijk wil CEO Huang chips specifiek voor cryptomining uitbrengen. Aan Reuters vertelt hij dat dergelijke chips niet dezelfde mogelijkheden nodig hebben als gamingchips. Door miners naar aparte chips te sturen hoopt het bedrijf om haar voornaamste klantengroep, gamers, beter te kunnen bedienen.

