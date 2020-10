Nvidia heeft grafische kaarten voor de zakelijke markt voorgesteld. Het bedrijf kijkt ook naar supercomputers, lanceert een robotics-kit en wil een grotere rol spelen in datacenters.

Op GTC 2020, GPU Technology Conference - Nvidia's eigen event, kwam het bedrijf met een hoop aankondigingen voor de zakelijke markt. Begin september kondigde het bedrijf haar 3000-reeks aan grafische kaarten aan voor consumenten op de Ampere architectuur. Nu volgt dezelfde aankondiging voor de zakelijke markt.

Die zakelijke grafische kaarten zijn de RTX A6000 (workstations) en de A40 (OEM workstations en servers/datacenters). Beiden beschikken over 48 gigabyte GDDR6 geheugen dat uitbreidbaar is naar 96GB door twee kaarten samen te gebruiken. De twee zijn grotendeels identiek qua specificaties.

Nvidia RTX_A6000 © Nvidia

De RTX A6000 is vanaf midden december via partners beschikbaar, onder meer bij Dell, HP en Lenovo. De A40 GPU's volgen begin volgend jaar. Onder meer Cisco, Dell, Fujitsu, HPE en Lenovo zullen ze in systemen aanbieden.

Nvidia A40 © Nvidia

Supercomputer

Nvidia deed verschillende aankondigingen rond grafische beeldverwerking, maar ook AI en pure rekenkracht. Zo bouwt het bedrijf een supercomputer in het Verenigd Koninkrijk, de Cambridge-1 supercomputer. Een Nvidia DGX SuperPOD die met 400 petaflops aan AI prestaties en 8 petaflops Linpack prestaties goed is voor een 29e plaats op de rangschikking van supercomputers.

De Cambridge-1 supercomputer van Nvidia © Nvidia

Cambridge-1 combineert daarbij het maximum van 140 DGX-systemen. Nvidia zegt dat bedrijven die een vergelijkbaar, maar minder krachtig, systeem willen, hun eigen supercomputer kunnen bouwen met 20 tot 140 DGX-systemen aan elkaar gekoppeld.

BlueField 2

CEO Jensen Huang kondigt ook een uitbreiding van de activiteiten op de datacentermarkt aan, met DPU's. Data Processing Units, een nieuw soort processor die wordt ondersteund door Nvidia's DOCA (datacenter infrastructure on a chip architecture).

Nvidia BlueField 2 © Nvidia

Nieuw daarbij is de BlueField-2 DPU reeks. De bedoeling is dat die chips taken rond networking, opslag en security kunnen wegnemen van de CPU. Volgens Nvidia kan een BlueFiel 2 DPU dezelfde datacenter services uitvoeren als wat een systeem met 125 CPU cores in beslag neemt. Waardoor de CPU's zelf meer ruimte hebben voor hun kernprestaties.

Momenteel gaat het om twee DPU-producten: BlueField-2, die steunt op Mellanox-technologie (het bedrijf dat Nvidia in 2019 overnam) en BlueField-2X, met dezelfde capaciteiten, maar aangevuld met de AI-capaciteiten van Nvidia's Ampere GPU.

Robotica starterskit

Tot slot komt Nvidia ook met een nieuwe Jetson Nano, een AI en robotics starterkit voor studenten, het onderwijs of hobbyisten. Het gaat om een goedkoper ontwikkelbord dan de Jetson die Nvidia vorig jaar uitbracht, aan 59 dollar. Wel heeft deze versie 2 gigabyte geheugen tegenover 4 gigabyte bij zijn voorganger.

Nvidia Jetson Nano © Nvidia

