Chipmaker Nvidia legt zijn activiteiten in Rusland alsnog stil. Het bedrijf kondigde eerder al aan geen producten meer in het land te verkopen, maar had nog kantoren in het land. Die sluiten nu hun deuren.

In een verklaring die het bedrijf met diverse media deelt stelt Nvidia de kantoren in Rusland tot nu toe open gehouden te hebben om werknemers en hun gezinnen te ondersteunen. Het bedrijf schrijft dat het door de recente ontwikkelingen niet langer effectief kan blijven opereren in Rusland. Daarom gaan alle kantoren in Rusland nu dicht.

Werknemers die in deze kantoren actief zijn kunnen vanuit een ander land aan de slag voor Nvidia, zo meldt het bedrijf nog. Hoe realistisch dat is, blijft nog de vraag. Veel vluchten zijn alvast volgeboekt omdat veel Russen het land proberen te ontvluchten na het mobiliseren van troepen. Ook internationale sancties zoals het sluiten van luchtruimtes voor Russische vliegtuigen zijn van invloed.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

