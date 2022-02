Het Waals-Brabantse IT-bedrijf Odoo heeft de prijs van Onderneming van het Jaar gewonnen aan Franstalige zijde. CEO Fabien Pinckaers ontving de prijs dinsdagavond in Paleis 10 op de Heizel uit handen van premier Alexander De Croo.

De prijsuitreiking was initieel gepland in december, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. De ceremonie van consultant EY in samenwerking met zakenkrant L'Echo en de bank BNP Paribas Fortis vond plaats voor een beperkt publiek.

De jury koos het IT-bedrijf uit Grand-Rosières als 'Entreprise de l'Année'. G. Moury, Goumanisto en Iris delfden het onderspit, meldt organisator EY. Odoo is de 26e laureaat en volgt op de erelijst I-care op.

'Met Odoo bekroont de jury een Europese parel op het vlak van IT-diensten', dixit juryvoorzitter Laurent Levaux. Hij benadrukt de innovatie aan boord van het bedrijf met 2.100 medewerkers en 160 miljoen euro omzet. Odoo, opgericht in 2005, is actief rond bedrijfssoftware (boekhouding, HR ...).

Odoo-oprichter en CEO Fabien Pinckaers viel vorig jaar ook al in de prijzen bij Data News. De redactie kroonde hem tot ICT Personality of the Year 2021 onder meer door het indrukwekkend groeitraject van zijn bedrijf.

Eerder op de avond won de fabrikant van e-bikes Cowboy de prijs van de Scale-up van het jaar 2021 aan Franstalige zijde. Het bedrijf kreeg de prijs uit handen van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's David Clarinval. Cowboy haalde het van eFarmz, Netaxis en Urbantz uit Brussel en Elysia uit Angleur (Luik). Cowboy volgt op de erelijst Proxyclick op.

Woensdag is het de beurt aan de Onderneming van het Jaar 2021 en de Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar. De genomineerden voor de Onderneming van het Jaar aan Nederlandstalige zijde zijn Aertssen Group, Cegeka, Destiny en Heylen Group.

De prijsuitreiking was initieel gepland in december, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. De ceremonie van consultant EY in samenwerking met zakenkrant L'Echo en de bank BNP Paribas Fortis vond plaats voor een beperkt publiek.De jury koos het IT-bedrijf uit Grand-Rosières als 'Entreprise de l'Année'. G. Moury, Goumanisto en Iris delfden het onderspit, meldt organisator EY. Odoo is de 26e laureaat en volgt op de erelijst I-care op.'Met Odoo bekroont de jury een Europese parel op het vlak van IT-diensten', dixit juryvoorzitter Laurent Levaux. Hij benadrukt de innovatie aan boord van het bedrijf met 2.100 medewerkers en 160 miljoen euro omzet. Odoo, opgericht in 2005, is actief rond bedrijfssoftware (boekhouding, HR ...).Odoo-oprichter en CEO Fabien Pinckaers viel vorig jaar ook al in de prijzen bij Data News. De redactie kroonde hem tot ICT Personality of the Year 2021 onder meer door het indrukwekkend groeitraject van zijn bedrijf.Eerder op de avond won de fabrikant van e-bikes Cowboy de prijs van de Scale-up van het jaar 2021 aan Franstalige zijde. Het bedrijf kreeg de prijs uit handen van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's David Clarinval. Cowboy haalde het van eFarmz, Netaxis en Urbantz uit Brussel en Elysia uit Angleur (Luik). Cowboy volgt op de erelijst Proxyclick op.Woensdag is het de beurt aan de Onderneming van het Jaar 2021 en de Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar. De genomineerden voor de Onderneming van het Jaar aan Nederlandstalige zijde zijn Aertssen Group, Cegeka, Destiny en Heylen Group.