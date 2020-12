Het Waalse softwarebedrijf Odoo wil volgend jaar 1.000 extra werknemers aantrekken, onder wie 500 in België.

"De Waalse Bill Gates": zo wordt CEO en Odoo-oprichter Fabien Pinckaers weleens omschreven. 12 miljoen euro investeerde Fabien Pinckaers vorig jaar nog in een nieuwe vestiging op het wetenschapspark van de UCLouvain. Het doel: blijven groeien. En daar heb je in de eerste plaats mensen voor nodig. In Trends zei Pinckaers vorig jaar nog dat hij tegen 2025 1.000 mensen aan de slag wil hebben op de nieuwe site in Louvain-La-Neuve. Wereldwijd werkten er toen 580 mensen voor Odoo, van wie 300 in België.

Ondertussen al achterhaalde cijfers want in juli van dit jaar nam Odoo wereldwijd al zijn 1.000ste werknemer aan. Zowat de helft daarvan is in ons land aan de slag. Het softwarebedrijf - dat tot 2014 nog OpenERP heette en opgericht werd als TinyERP - heeft naast de Belgische vestigingen in Grand-Rosière en Oudergem ook al kantoren in onder meer New York, Hongkong, Dubai en San Francisco.

De 1.000 werknemers wil het softwarebedrijf nu opnieuw in aantal verdubbelen. En aan een verschroeiend snel tempo: de 1.000 extra werkkrachten zouden er volgend jaar al moeten komen om tegemoet te komen aan de "explosieve" vraag naar de toepassingen die Odoo aanbiedt. Onder impuls van de coronapandemie - waardoor veel bedrijven al dan niet verplicht hun toevlucht zochten tot telewerk - steeg de vraag dit jaar fors naar bijvoorbeeld die toepassingen die thuiswerk vergemakkelijken.

Odoo neemt het met haar complete set van zakelijke software op tegen grote concurrenten zoals Microsoft, SAP en Oracle. De software van Odoo bestaat uit tientallen tools: denk bijvoorbeeld aan salestools, klantenbeheer, facturatie en boekhouding.

