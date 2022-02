Oekraïne heeft een Nederlands aanbod voor hulp tegen cyberaanvallen geaccepteerd. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten.

Premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra deden het aanbod onlangs tijdens een bezoek aan Kiev.

Het gaat om het Cyber Rapid Response Team. Dat is een EU-project geleid door Litouwen en biedt technische steun op het gebied van cyberveiligheid. Het team is dinsdag geactiveerd. De Nederlandse bijdrage aan dit team komt van het Defensie Cyber Security Centrum.

Volgens een woordvoerder van Defensie staat op dit moment één Nederlandse specialist gereed voor mogelijke inzet. Dat kan vanuit Nederland gebeuren, maar ook in Kiev. Daarover wordt momenteel overlegd. Dan wordt ook duidelijk hoeveel specialisten er in totaal worden ingezet, en wanneer.

Het ministerie benadrukt dat de werkzaamheden van het Cyber Rapid Response Team een 'defensief karakter' zullen hebben. Ze gaan onderzoek doen naar kwetsbaarheden in het Oekraïense systeem, aldus de woordvoerder.

