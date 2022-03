Oekraïne probeert via gezichtsherkenning de Russen te informeren over de omvang van hun militaire verliezen. Dat heeft de Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov gezegd.

'Vandaag gebruiken we kunstmatige intelligentie om sociale netwerken te doorzoeken naar profielen van Russische soldaten, op basis van beelden van hun lichamen, om hun dood te melden aan vrienden en familieleden', zo legt Fedorov uit op Facebook. 'Wij zetten een systeem op van automatische telefoontjes naar Rusland om de waarheid over de Russische moordenaars te vertellen', voegde hij eraan toe.

De mythe ontkrachten

'Het doel is de mythe te ontkrachten van een 'speciale operatie' waaraan 'geen dienstplichtige deelneemt' en waarbij 'niemand sterft', klinkt het. Rusland noemde de invasie die het op 24 februari lanceerde officieel een 'speciale militaire operatie'. Het gebruik van het woord oorlog om de interventie te omschrijven is in Rusland strafbaar.

Moskou erkende pas op 9 maart dat er dienstplichtigen in Oekraïne aanwezig zijn en gaf toe dat een aantal van hen gevangen was genomen, nadat het eerder had beweerd dat er alleen beroepsmilitairen vochten.

