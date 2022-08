De Oekraïense cyberpolitie zegt een grote bot farm met een miljoen bots te hebben gesloten. De bots werden gebruikt om desinformatie te verspreiden op sociale netwerken.

Bedoeling van de bot farm is om officiële informatie die uit Oekraïne komt in diskrediet te brengen, zegt de politie. De berichten die ze uitstuurden komen overeen met de Russische lijn en er wordt dan ook vermoedt dat de bots werden bestuurd door leden van de Russische geheime dienst.

De bot farm had locaties in Kiev, Kharkiv en Vinnytsia, met in totaal zo'n miljoen bots. De beheerders gebruikten een vijfduizend SIM-kaarten om nieuwe sociale media accounts aan te maken, en zo'n tweehonderd proxy servers om hun IP-adressen te verbergen. Ze zouden ook software gebruiken om van op afstand de berichten van de vele accounts te coördineren.

