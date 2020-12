Bobex, een grote Belgische site om offertes te vergelijken, neemt de commerciële activiteiten van het Franse Renowizz over. Dat bedrijf is de nummer vier op de Belgische markt van vergelijkingssites en was een rechtstreekse concurrent van Bobex.

De overname kadert in de groeiplannen van Bobex, dat zijn omzet tegen 2025 wil verdubbelen naar 12 miljoen euro. Ook in het buitenland zit er een overname aan te komen, maar daarover geeft het bedrijf nog geen details prijs.

Datingsite voor diensten en goederen

Bobex.com blies eerder dit jaar twintig kaarsjes uit. Als een soort datingsite helpt het bedrijf vraag en aanbod van goederen en diensten aan elkaar te koppelen. De site is gratis voor de aanvragers, de aanbieders betalen in functie van het resultaat (een vergoeding per ontvangen offerteaanvraag).

Oprichter en CEO Jean-Louis Van Marcke: 'We willen binnen vier jaar verdubbelen in omzet. In België, maar ook in Nederland en elders willen we marktaandeel winnen. Als je bedenkt dat negentig procent van de verkoop in de bouwsector vandaag voortkomt uit mond-tot-mondreclame, is er nog enorm veel potentieel voor de online verkoop'.

Behalve met overnames wil Bobex de beoogde groei ook realiseren door zijn diensten te lanceren in nieuwe sectoren, zoals thuisbatterijen, en door het aantal klanten verder op te drijven. 'We zijn de voorbije maanden al gegroeid van 500 naar 1.000 actieve klanten in België. Tegen het einde van 2021 willen we aan 1.500 zitten', aldus Van Marcke.

De overname kadert in de groeiplannen van Bobex, dat zijn omzet tegen 2025 wil verdubbelen naar 12 miljoen euro. Ook in het buitenland zit er een overname aan te komen, maar daarover geeft het bedrijf nog geen details prijs.Bobex.com blies eerder dit jaar twintig kaarsjes uit. Als een soort datingsite helpt het bedrijf vraag en aanbod van goederen en diensten aan elkaar te koppelen. De site is gratis voor de aanvragers, de aanbieders betalen in functie van het resultaat (een vergoeding per ontvangen offerteaanvraag). Oprichter en CEO Jean-Louis Van Marcke: 'We willen binnen vier jaar verdubbelen in omzet. In België, maar ook in Nederland en elders willen we marktaandeel winnen. Als je bedenkt dat negentig procent van de verkoop in de bouwsector vandaag voortkomt uit mond-tot-mondreclame, is er nog enorm veel potentieel voor de online verkoop'.Behalve met overnames wil Bobex de beoogde groei ook realiseren door zijn diensten te lanceren in nieuwe sectoren, zoals thuisbatterijen, en door het aantal klanten verder op te drijven. 'We zijn de voorbije maanden al gegroeid van 500 naar 1.000 actieve klanten in België. Tegen het einde van 2021 willen we aan 1.500 zitten', aldus Van Marcke.