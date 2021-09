De nieuwe versie van de kantoorsoftware wordt in oktober voor consumenten vrijgegeven. Commerciële klanten en klanten van het Long Term Service Channel kunnen nu al de nieuwe Office downloaden.

Dat schrijft Microsoft op zijn blog. Het gaat om een klassieke doorlopende versie van de kantoorsoftware, waarvoor je één keer betaalt, waarna de functies niet meer veranderen tot de volgende release over een paar jaar. Dat staat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Microsoft 365, dat werkt met een abonnementsformule en om de zoveel tijd nieuwe updates en functies krijgt. Commerciële klanten van grote bedrijven kunnen de vaste versie vanaf vandaag proberen, voor consumenten wordt de lancering gezet op 5 oktober, dezelfde dag dat ook Windows 11 wereldwijd uitgerold wordt.

LTSC

De LTSC-versie is overigens nu ook beschikbaar. Long Term Service Channel (of LTSC) is een specifieke versie van Microsofts producten die gemaakt is voor industrieën en overheden die erg stabiele versies nodig hebben die meestal ook zonder netwerkondersteuning moeten draaien. Denk bijvoorbeeld aan terminals in fabrieken. Deze klanten kunnen dan ook een klassieke 'vaste' versie van Office krijgen. Die komt zonder maandelijks abonnement, maar ook zonder updates of AI-functies in de cloud.

Bij de nieuwigheden in Office 2021 is onder meer de optie voor een 'dark mode' voor alle Office apps, een leesmodus die concentratie moet verbeteren met de naam Line Focus en Excel-functies als XLOOKUP en ondersteuning voor dynamische reeksen. Office 2021 zou vijf jaar ondersteuning krijgen. Hoeveel de nieuwe suite zal kosten, is nog niet bekendgemaakt.

