Zakelijke gebruikers van Office 365 worden binnenkort ingelicht wanneer door een natiestaat aangestuurde hackers proberen in te breken op hun digitale infrastructuur.

Het gaat om een functie die momenteel in ontwikkeling is voor Microsoft Defender for Office 365. Daarin krijgen gebruikers sowieso al bescherming tegen verschillende digitale dreigingen, zoals bepaalde vormen van phishing.

Binnenkort wordt dat in het securityportaal aangevuld met mogelijke 'nation state activity alerts', kortweg wanneer Microsoft vermoedt dat er hackers, gesponsord of gesteund door natiestaten, actief zijn op hun netwerk (of dat proberen). Microsoft gebruikt daarvoor een aantal indicatoren die het samen met haar securityteam opstelt.

Een exacte datum voor de uitrol van de functie is er nog niet. Ze is sinds deze maand in ontwikkeling volgens de roadmap van Microsoft 365.

Het gaat om een functie die momenteel in ontwikkeling is voor Microsoft Defender for Office 365. Daarin krijgen gebruikers sowieso al bescherming tegen verschillende digitale dreigingen, zoals bepaalde vormen van phishing.Binnenkort wordt dat in het securityportaal aangevuld met mogelijke 'nation state activity alerts', kortweg wanneer Microsoft vermoedt dat er hackers, gesponsord of gesteund door natiestaten, actief zijn op hun netwerk (of dat proberen). Microsoft gebruikt daarvoor een aantal indicatoren die het samen met haar securityteam opstelt.Een exacte datum voor de uitrol van de functie is er nog niet. Ze is sinds deze maand in ontwikkeling volgens de roadmap van Microsoft 365.