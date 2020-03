Microsoft stopt volgende maand met zijn Office 365 producten. Het systeem wordt vervangen door wat het bedrijf zelf een 'abonnement voor het leven' noemt.

De dienst krijgt de naam Microsoft 365 mee en moet een abonnement op Office breder gangbaar maken. Met enkele nieuwe functies wil het bedrijf zich meer richten op gezinnen, en zijn klantenbestanden wat uitbreiden buiten de traditionele kantoorsuites voor enterprises.

Bij de nieuwe functies zit bijvoorbeeld Microsoft Editor, een AI die je schrijfhulp biedt tijdens het tikken en die in december als add-on voor Google Chrome werd gelanceerd. Editor zal bijvoorbeeld andere woorden suggereren voor nodeloos lange woorden of vaktermen. Die Editor is beschikbaar in 20 talen, maar Microsoft zegt er nergens bij welke.

Voor Powerpoint komt er een functie die meeluistert terwijl je je presentatie oefent en advies geeft waar je kan verbeteren. Excel krijgt dan weer links met banken zodat gebruikers hun eigen uitgaven kunnen downloaden en hun budget kunnen analyseren. Daarnaast kunnen abonnees gebruik maken van apps van Adobe en enkele andere partners, zoals een meditatie-app en een app om te helpen op de kinderen te letten.

Microsoft 365 wordt in de VS uitgerold op 21 april. In de praktijk worden Office 365 Personal en Office 365 Home gewisseld naar Microsoft 365 Personal en Microsoft 365 Family abonnementen. Daarbij kost Personal, voor één gebruiker, zo'n 7 dollar per maand, terwijl Family voor 10 dollar per maand een gezin tot zes mensen aan het werk houdt.

Daarnaast krijgen ook de kmo-diensten nieuwe namen. Office 365 Business Essentials wordt bijvoorbeeld Microsoft 365 Business Basic, Office 365 Business Premium wordt Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business gaat vanaf nu door het leven als Microsoft 365 Business Premium, en Office 365 Business en Office 365 ProPlus worden beide Microsoft 365 Apps.

