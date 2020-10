Microsoft is begonnen met de uitrol van een update voor zijn Office-apps voor de iPad. Belangrijkste nieuwigheid is dat gebruikers Word, PowerPoint en Excel voortaan ook met een muis of een trackpad kunnen bedienen.

Met de introductie van het nieuwe besturingssysteem iPadOS 14, ongeveer een maand geleden, begint de iPad qua functionaliteit steeds meer op een Apple-computer met macOS te lijken. Toetsenbordondersteuning was al sinds jaar en dag in het systeem geïntegreerd, maar nu gaan softwaremakers nog een stapje verder door hun apps ook compatibel te maken met een muis en eventueel een trackpad.

Precies en intuïtief

Die toevoeging is met name welkom in een kantoorsuite als Office waarin het allemaal draait om productiviteit. Dat beseft ook Microsoft, dat de functionaliteit nu toevoegt aan Word, Excel en PowerPoint voor iPadOS. De eerste gebruikers hebben de nieuwe versie inmiddels ontvangen, maar de wereldwijde uitrol kan enkele weken in beslag nemen.

De besturing werkt met elke Bluetooth-muis, maar ook met Apples nieuwe Magic Keyboard voor de iPad dat voorzien is van een trackpad. Wanneer de gebruiker de cursor beweegt, past deze zich automatisch aan de onderliggende taak aan. En handelingen als tekst selecteren of een reeks cellen in Excel, verloopt volgens Microsoft nu net zo intuïtief als in de Office-versies voor Windows en macOS.

Ook de interface van de Office-apps, en dan met name de startschermen, ging op de schop in de update. De look & feel loopt nu weer gelijk met die van de Microsoft 365-apps op de computerplatformen, die enige tijd geleden al een opfrissing hadden ondergaan.

Met de introductie van het nieuwe besturingssysteem iPadOS 14, ongeveer een maand geleden, begint de iPad qua functionaliteit steeds meer op een Apple-computer met macOS te lijken. Toetsenbordondersteuning was al sinds jaar en dag in het systeem geïntegreerd, maar nu gaan softwaremakers nog een stapje verder door hun apps ook compatibel te maken met een muis en eventueel een trackpad.Die toevoeging is met name welkom in een kantoorsuite als Office waarin het allemaal draait om productiviteit. Dat beseft ook Microsoft, dat de functionaliteit nu toevoegt aan Word, Excel en PowerPoint voor iPadOS. De eerste gebruikers hebben de nieuwe versie inmiddels ontvangen, maar de wereldwijde uitrol kan enkele weken in beslag nemen.De besturing werkt met elke Bluetooth-muis, maar ook met Apples nieuwe Magic Keyboard voor de iPad dat voorzien is van een trackpad. Wanneer de gebruiker de cursor beweegt, past deze zich automatisch aan de onderliggende taak aan. En handelingen als tekst selecteren of een reeks cellen in Excel, verloopt volgens Microsoft nu net zo intuïtief als in de Office-versies voor Windows en macOS.Ook de interface van de Office-apps, en dan met name de startschermen, ging op de schop in de update. De look & feel loopt nu weer gelijk met die van de Microsoft 365-apps op de computerplatformen, die enige tijd geleden al een opfrissing hadden ondergaan.