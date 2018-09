Office krijgt LinkedIn-integratie

De bedrijfsdirectories uit LinkedIn worden om te beginnen gelinkt aan Outlook. Dat betekent dat wie een afspraak wilt maken of een mail stuurt, die LinkedIn contacten in de contactenlijst van Outlook vindt. Die functie was al langer beschikbaar via de LinkedIn pluging Outlook Social Connector, maar komt in de nieuwe Office update rechtstreeks in Outlook terecht.

Daarnaast zullen gebruikers van de Office apps ook samen kunnen schrijven aan documenten met hun LinkedIn contacten in Word, Excel en PowerPoint.

Het is nu twee jaar geleden dat Microsoft LinkedIn kocht voor 26 miljard dollar. In die tijd hebben de twee bedrijven vooral gewerkt aan hun integratie. LinkedIn blijft wel een aparte entiteit binnen Microsoft.