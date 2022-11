Het nieuwe, lichtgrijze label voor 'officiële' accounts op Twitter is alweer verdwenen. 'Ik heb het afgeschaft', zo tweette de Amerikaanse miljardair Elon Musk, de eigenaar van Twitter, woensdag.

Twitter was het nieuwe label nog maar enkele uren eerder beginnen uit te rollen. Het was bestemd voor geverifieerde accounts van onder anderen politici, beroemdheden en mediaorganisaties. In België had bijvoorbeeld premier Alexander De Croo het label - een lichtgrijs vinkje en het woord 'Official' - gekregen, maar intussen is dat ook bij hem weer verdwenen.

'Het blauwe vinkje zal iedereen op hetzelfde niveau plaatsen', tweette Musk nog. Het nieuwe label moest zich net onderscheiden van dat blauwe vinkje, dat 'Twitter Blue' heet, omdat Musk dat onderdeel wil maken van een betalend abonnement (8 dollar per maand) dat door iedereen gekocht kan worden. Het zal dus niet langer voorbehouden zijn voor gecontroleerde accounts, meteen het voornaamste punt van kritiek op de plannen.

Musk liet ook nog weten dat 'Twitter de komende maanden veel domme dingen zal doen. We zullen behouden wat werkt en veranderen wat niet werkt.' Overigens staan de labels voor regeringsofficials ('government official'), zoals bij de Amerikaanse president Joe Biden en de Franse president Emmanuel Macron, voorlopig wel nog op Twitter.

