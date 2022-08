Het goedkopere abonnement met advertenties dat Netflix binnenkort lanceert, zal niet de mogelijkheid hebben om films of series te downloaden om offline te bekijken.

Volgens Bloomberg wijst de code in de iOS app er op dat het nog te lanceren abonnement geen downloadmogelijkheid heeft. In andere abonnementen is dat voor heel wat shows wel mogelijk, waardoor je ze bijvoorbeeld op het vliegtuig of op plaatsen met een trage internetverbinding kan blijven bekijken.Netflix wil begin 2023 met een goedkoper abonnement komen waarbij shows van advertenties worden voorzien. Dat moet Netflix nieuwe abonnees en meer inkomsten opleveren nadat het begin dit jaar voor het eerst haar klantenbasis zag afnemen. Zelf wijst het bedrijf daarvoor naar meer concurrentie en mensen die hun account delen met anderen buiten hun gezin.Hoeveel het goedkopere abonnement met reclame zal kosten is nog niet bekend. Wel wordt Microsoft de partner voor het aanleveren van de advertenties.