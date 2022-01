Cybercriminelen spelen slim in op de zorgen rond de omikronvariant en de sterk toegenomen vraag naar coronatests. Onderzoekers van beveiliger Baracuda concluderen dat het aantal phishing-campagnes rond coronatestkits sinds oktober 2021 met 521 procent is gestegen.

Het is niet voor het eerst dat de pandemie door cybercriminelen wordt aangegrepen voor phishing-campagnes. Aan het begin van de uitbraak, in maart 2020, zagen Barracuda-onderzoekers zelfs een toename van 667 procent in corona-gerelateerde aanvallen. Dat gebeurde opnieuw begin 2021, toen in verschillende landen de vaccinatieprogramma's op gang kwamen, met een golf aan vaccin-gerelateerde e-maildreigingen.

Van neptestlabs tot vervalste testuitslagen

In deze nieuwste golf gebruiken criminelen verschillende methoden. Tot de meest voorkomende vormen van fraude behoren aanbiedingen voor coronatests en andere medische benodigdheden, zoals maskers of handschoenen. Daarbij gaat het in sommige gevallen om nagemaakte of niet-goedgekeurde producten.

In de andere gevallen krijgen ontvangers valse meldingen van bestellingen voor coronatests, waarbij gevraagd wordt om via PayPal te betalen voor de aankoop van snelle coronatests. Ook doen sommige oplichters zich voor als testlabs, testaanbieders of werknemers die vervalste testuitslagen sturen.

In de Benelux zijn ook al andere vormen van corona-gerelateerde phishing gedetecteerd. Zo worden er mails verzonden waarin de ontvanger een financiële tegemoetkoming vanwege covid-19 wordt voorgespiegeld. De daadwerkelijke URL blijkt echter naar een andere locatie te verwijzen. Op deze manier proberen criminelen inloggegevens te bemachtigen.

Een grafiek met de corona-gerelateerde phishing-aanvallen sinds oktober 2021. © Baracuda

